Софийският Районен съд осъди на пет години затвор Симона Радева затова, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след жестоката катастрофа на бул. "Черни връх" с две жертви.

Съдебното заседание в Районния съд продължи близо осем часа, пише БНТ.