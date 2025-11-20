Софийският Районен съд осъди на пет години затвор Симона Радева затова, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след жестоката катастрофа на бул. "Черни връх" с две жертви.Съдебното заседание в Районния съд продължи близо осем часа, пише БНТ.