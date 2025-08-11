Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Симптомите на лаймската болест са трудни за разпознаване
Автор: Ваня Кузманова 17:44Коментари (0)108
©
Климатичните промени допринасят за глобалния ръст на Лаймската болест, но много лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ.

Кърлежите са кръвосмучещи паразити и са втори по честота след комарите, когато става въпрос за предаване на болести на хората, но когато това ухапване се случи, заедно с потенциалния риск от инфекция и сериозно заболяване, може дори да не го усетите.

Напълно е възможно да не усетите ухапването от това дребно паякообразно животно, защото то отделя противовъзпалително вещество, докато се храни.

Лаймската болест обаче е заболяване с много повече симптоми и те могат да станат по-разнообразни, ако лечението не е бързо. "Това е вид бактерия, която прониква във всяка тъкан в тялото", казва Джак Ламбърт, консултант по инфекциозни болести, професор по медицина в Университетския колеж в Дъблин и основател на Ресурсния център за Лаймска болест, цитиран от BBC.

Тя може да причини лицева парализа, сърдечни проблеми, силна умора и болезнено мравучкане в ръцете и краката.

Лаймската болест рядко е фатална и повечето хора ще се възстановят, ако бъдат лекувани бързо с антибиотици. Проблемът е в диагнозата, тъй като много лекари наблягат основно на първоначалното наличие на разширяващ се обрив.

На пазара е пусната ваксина, LYMERix, но тя е изтеглена през 2002 г. поради комбинация от намаляващи продажби и негативно медийно отразяване във време на обществена липса на доверие във ваксините и риск от потенциални странични ефекти. В момента ваксина от Pfizer е във фаза трета на изпитванията и очакванията са, че ще се появи на пазара през следващите няколко години.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвър...
16:56 / 11.08.2025
България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
16:46 / 11.08.2025
След скандала с държавните имоти: Правителството внесе програмата...
16:21 / 11.08.2025
Задържане под стража за мъжа, опитал се да открадне над 100 000 л...
15:23 / 11.08.2025
Разкриха мащабна измама в пункт за годишни технически прегледи, и...
15:03 / 11.08.2025
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да по...
14:58 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието 
09:26 / 09.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Актуални теми
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Втора лига сезон 2025/26
Български тенис
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: