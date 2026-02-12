Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практика в училищата
В началото на годината учителите са получили 5% увеличение на възнагражденията - мярка, която според синдиката е компенсирала инфлацията."Сега очакваме да имаме правителство и редовен държавен бюджет, в който да поискаме поне 15% увеличение на учителските и директорските заплати“, заяви Петров.
От синдикат "Образование“ настояват и за обществен дебат относно ограничаването на социалните мрежи за деца по примера на други европейски държави. "В Европа и по света вече има реални забрани за използването на изкуствен интелект в определени рамки, както и ограничения върху социалните мрежи, които би трябвало да бъдат забранени до 18 години“, коментира Петров пред NOVA.
Според него управлението стартира дебати, но не стига до реални решения, като даде пример с дискусията за мобилните телефони в училище, която по думите му е показала трудностите при налагането на ясни правила в образователната система.
