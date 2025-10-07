ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
Традиционно няма консенсус между синдикатите и работодателите относно ръста на минималната заплата. Бизнесът е против всяко увеличение, а профсъюзите са за повече пари нагоре.
"Такъв размер би имал човек, който няма абсолютно никакъв стаж, т.е. към това плащане не се добавят никакви добавки за класове и така нататък. И тъй като статистиката на различните органи дава различни информации, е много трудно да се каже колко точно хора ще вземат тази минимална работна заплата“, коментира пред bTV Мария Минчева, зам.-председател на БСК.
"Ако сравните данните, които постъпват в НАП и в НОИ, ще видите едни драстични разлики, които се надяваме с влизането на регистъра на заетостта вече да имаме много по-пълна картина“, отбеляза тя.
По думите ѝ е важно не само колко хора вземат минимална работна заплата, важно е и разпределението на заплатите на територията на цялата страна по сектори.
"Ние не подкрепяме тази формула, защото тя се прие в една ситуация, в която бяхме преди избори. Знаете, в последния ден на Народното събрание се възприе тази формула, под претекст, че тя възпроизвежда указания на директива за въвежане на адекватни минимални работни заплати“, отбеляза Мария Минчева.
Тя отбеляза, че с формули ме могат да се правят политики.
"Законовият текст е законов обаче - какъвто е - такъв, хубав или лош, в края на краищата всеки може да има претенции, но когато дойде времето, той се прилага“, посочи Пламен Димитров.
"Което не значи, че ние няма да продължим разговорите. Имаме доста сериозни различия по някои точки, по начина, по който трябва да се договарят минималните доходи, по икономически дейности, например, с няколко работодателските организации по сходни позиции“, коментира той.
КНСБ предлагат увеличаване на осигуровките за пенсии с 2 на сто от догодина. Таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв, настояват и за по-големи данъчни облекчения за родителите с деца.
Освен това синдиката предлага увеличаване на корпоративния данък от 10 на 15 на сто и увеличаване на данък дивидент. За заетите в бюджетната сфера синдиката иска ръст на доходите от 10 на сто.
