Синдикатите не са съгласни с предложената от правителството линия на бедност

© Фокус Съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на 2.07.2025 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет бе оповестен проект на постановление на МС за определяне линията на бедност за 2026 г., се казва в позиция на КНСБ.



Предложената стойност е в размер 764 лв., която съответства на линията на бедност от изследването "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)". В сравнение с предходната година размерът на предложената линия на бедност нараства с 19.7% (126 лв.). Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на "работещите бедни“.



КНСБ припомня, че през 2019 г. бе приета Методиката за определяне линията на бедност с ПМС 241/24.09.2019 г., в която размерът на линията на бедност за страната се определя, като се използват данните за линията на бедност от изследването на SILC (Евростат) за предходната година, след което размерът се индексира с цените на малката по състав кошница за м. декември на предходната година на годишна база.



През 2021 г. споменатата Методика за определяне на линията на бедност за страната бе променена (с Постановление № 277 на МС от 12.08.2021 г., ДВ, бр. 68 от 2021 г.) , като корекцията за индексиране с цените за малката по състав кошница за м. декември на предходната година се отмени. Целта на изменението бе размерът на линията на бедност в България да се определя единствено от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)". Както е известно, изследването на SILC се осъществява предходната година на база доходите от годината преди предходната, т.е. на практика равнището на ЛБ по Евростат отразява състояние на доходите от 2023 г., а ще се прилага през 2026 г.



С тези промени се допуска твърде голям времеви лаг между годината на изследване на доходите и годината, към която се прилага линията на бедност (референтната година на дохода е 2023, годината на провеждане на изследването е 2024, а годината на прилагане на линията на бедност е 2026).



КНСБ приема, че от статистическа гледна точка е предимство да се използват данните на EU-SILC, защото предполагат по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка. Същевременно ще отбележим, че средногодишна инфлация в периода юни 2025/юни 2024 г. е 2.9%, като при хранителните стоки е 4.1%, при това нарастването на електроенергия е с 6.1%, водоснабдяване с 12.2%, газообразни горива с 8%. При тези условия е напълно обективно да се прилага и коректив за индексиране с натрупаната инфлация на базата на актуални данни. А и по принцип прилагането на подобен коректив дава доста по-обективна и близка до действителното състояние на доходите картина.



КНСБ счита, че с оглед постигането на прецизност и най-вече адекватност при определяне на линията на бедност е редно да се предприеме:



Промяна на методика, като се възстанови инструментът за коригиране с инфлацията (базиран на малката потребителска кошница) на данните на EU-SILC за ЛБ. При това положение изходните данни за изчисление на ЛБ-2026 са:



– ЛБ на еквивалентна единица (SILC-2024) – 764 лв. месечно



– ИЦМК (декември 2024-декември 2023) – 102.3



Изчисленията показват, че обективната Линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв. (400 EUR), увеличение с 18 лв. над предложения размер от 764 лв., обясняват синдикатите, цитирани от "Фокус".



КНСБ продължава да настоява методиката за определяне на линията на бедност сериозно да се прецизира, като се дефинират минималните потребности, които да гарантират определен социален минимум на лице от домакинство. Целта на ЛБ, особено в условията на България, е не само да дава ориентир за равнището на бедност, а да насочва и политиките, осигуряващи финансова подкрепа на нуждаещите се. В този смисъл КНСБ счита за належащо да се осъществява ежегодна оценка/проверка на адекватността на размера на ЛБ, като се прави съпоставка с целево разработена потребителска кошница, която да гарантира социалния минимум на лице от домакинство.



В заключение – КНСБ ще подкрепи размера на линията на бедност при условие, че се индексира с цените за малката по състав кошница за м. декември на предходната година.