ЗАРЕЖДАНЕ...
Синдикатите протестират срещу новата минимална работна заплата
©
Протестът е заради несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите.
Още по темата
/
Асен Василев за бюджетите на НЗОК и НОИ: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в джоба на хората на минимална заплата!
10:54
Има ли опасност България да тръгне по "гръцки или румънски сценарий" с първия си държавен бюджет в евро през 2026 г.?
27.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест пада върху 1,67 млн. души
20.10
Още от категорията
/
България е с една от най-ниските цени на електроенергията в ЕС, но къде сме по покупателна способност?
13:32
Собственици на заведения притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:47
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния
08:43
Зърнопроизводителите с искане за оставка на земеделския министър и готовност да извадят тракторите по улиците
27.10
Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.