Синдикатите заподозряха картел при определянето на цените на млечните продукти

Има огромна вероятност за картел при ценообразуването на млечните продукти у нас. Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той участва в разширено заседание на Регионалния съвет на конфедерацията, съобщиха от КНСБ, цитирани от "Фокус".



Димитров бе категоричен, че абсолютната цена на млечните продукти в страната ни е най-високата в Европейския съюз. "Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите – по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно,“ заяви президентът на КНСБ.



Той посочи, че се очаква до края на месеца КЗК да приключи секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. "Ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме,“ коментира още Димитров.



"Наблюдаваме над 600 обекта в 80 общини всеки месец. Това се повтаря вече трети месец поред и тази тенденция за нас показва непазарно поведение както на големите вериги, така и на тези, които доставят от борсата до съответния магазин 21 стоки, които наблюдаваме. Това, ако не се пресече, каквото и да обясняваме, че еврото ще бъде полезно и добро, отива по дяволите“, обясни президентът на КНСБ.



Той заяви, че данните от първото извършено от КНСБ наблюдение на цените са подадени в НАП и КЗК.