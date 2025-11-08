Валежната зона, която в момента се намира над района на Северна Македония, Сандански и Петрич, до обяд ще обхване и районите на София, Плевен, Кюстендил, Драгоман и Ихтиман. Това съобщиха от Meteo Balkans.Очакват се валежи от дъжд, а над 1700 метра – от сняг. На отделни места е възможно дори да прегърми. Очаква се и усилване на вятъра, причинено от преминаващ студен атмосферен фронт.С червено сме нанесли приблизително къде ще се намира валежната зона, уточняват експертите.