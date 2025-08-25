Синоптици: Утре сутрин ще замирише на зима!

© Утре сутрин (26-и август) ще замирише на зима.



Минималната температура в покрайнините на София ще се понижи до около 5°С, информират от Meteo Balkans.



В Трънско (и не само там) се очакват и дори по-ниски стойности (0°- 2°С) с условия за слани.