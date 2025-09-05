Синоптиците без колебания за времето през дългия уикенд

© През нощта времето над страната ще остане предимно ясно с разкъсана висока облачност, но след полунощ над крайните източни райони ще започне да се образува и ниска облачност или мъгла. Над по-голямата част от станата ще бъде почти тихо, само над източните райони ще духа слаб вятър от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.



В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.



По Черноморието пред обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



През следващия седмичен период ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в началото на следващата седмица и към четвъртък-петък. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен.



Температурите ще са без особена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°. По Черноморието временни увеличения на облачността ще има сутрин, а сравнително малка вероятност за слаби валежи има в най-южните райони от крайбрежието в неделя и в началото на следващата седмица.



Вятърът ще бъде с източна компонента, в началото на периода – от североизток, към края – от изток-югоизток. Температурите ще са близки до нормалните за първата половина от септември – максималните ще бъдат предимно между 27° и 29°, съобщиха от НИМХ.