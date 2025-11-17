Синоптиците с пълната прогноза за времето до края на седмицата
©
Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.
По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Във вторник и сряда ще бъде облачно, с валежи, на повече места и по-значителни по количество в Северна и Западна България. С ориентиране на вятъра от северозапад за кратко ще проникне студен въздух. Минималните температури в сряда ще са от 6° до 11°, а максималните - между 10° и 15°. В югоизточните райони, където ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад ще се задържи сравнително топло с минимални температури до 16°-17°, максимални до 20°-22°.
През следващите дни до края на седмицата ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. На отделни места, главно в планинските райони, ще има и слаби превалявания от дъжд, по-малка е вероятността за валежи в събота. В по-голямата част от страната вятърът ще стихне и отново ще има условия за мъгла или ниска облачност, а в Източна България ще продължи да духа умерен, в югоизточните райони временно силен южен вятър.
Температурите ще останат сравнително високи за втората половина от ноември, минималните ще са предимно между 8° и 13°, а максималните - между 15° и 20°, по-ниски в местата с трайна мъгла, по-високи - в Югоизточна България, поясниха от НИМХ.
Още по темата
/
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
14.11
Започна втора част на акция "Зима"! Глобяват пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
11.11
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
06.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.