|Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
Събота и неделя – горещо, с изолирани превалявания
"В Северна България е слънчево, а по-значителна облачност има в Южна България. Температурите са от 14 градуса в Смолян и Банско до 26 градуса в югоизточните райони и 27 градуса по крайбрежието“, уточни Стоев.
За днес и утре се очакват максимални температури между 31 и 36 градуса, като в югоизточната част на страната ще бъде ветровито. "Имаме издадени предупреждения от първа степен за силен вятър в източните и североизточните райони. Това ще бъде проблем заради високата пожарна опасност“, предупреди синоптикът.
В неделя по-значителна облачност ще има в западните райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. "Остава горещо – температурите ще достигат около 35 градуса“, добави той пред NOVA.
Началото на следващата седмица – кратка промяна
Според Стоев в понеделник и вторник в Западна и Централна България ще премине атмосферно смущение. "Ще има краткотрайни валежи, а в отделни райони – и гръмотевични бури. Те ще са временно интензивни, с количества между 5 и 15 литра на квадратен метър, локално и повече“, каза той.
"В периода сряда – петък отново над Балканите ще се пренесат топли въздушни маси. Около 20–23 август очакваме температури, достигащи и надвишаващи 35 градуса“, прогнозира Стоев. По думите му по-сериозно понижение на температурите и повече валежи се очакват едва в последните дни на август.
