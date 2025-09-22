ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
"Днес в 21:19 часа приключва астрономическото лято. Започва есента в Северното полукълбо, а в Южното – пролетта, каза в студиото на "Денят започва" синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
По думите му, месецът е бил необичайно топъл:
"Температурите за септември са между 1 и 4,5 градуса над климатичните норми. В по-голямата част от страната месецът беше изключително сух, като на места почти не паднаха валежи."
Стоев подчерта, че високите температури ще се запазят още няколко дни:
"И днес, и утре, въпреки че вече е есен, ще имаме летни стойности – между 29 и 34 градуса."
Промяната във времето обаче е близо.
"От четвъртък започва захлаждане – температурите ще се понижат с 5–7 градуса. В края на седмицата максималните стойности ще са между 18 и 23 градуса", поясни синоптикът.
Очакват се и валежи.
"В четвъртък дъжд ще има предимно в източните и планинските райони, а в петък и събота – в повече части на страната. Възможно е плитък циклон южно от България да донесе допълнителни количества валежи", добави той.
Според сезонната прогноза, есента ще остане сравнително топла и суха.
"Сериозно компенсиране на сушата може да очакваме едва в края на есента и началото на зимата, когато прогнозите сочат повече валежи", обясни Стоев.
Синоптикът предупреди, че минималните температури в края на септември може да паднат до около 0 градуса в котловините:
"Всички земеделски производители трябва да са внимателни и да следят краткосрочните прогнози. Съществува вероятност за слани."
Днес и утре са последните наистина летни дни за тази година. От четвъртък започва постепенно понижение на температурите и увеличаване на валежите, добави Красимир Стоев.
