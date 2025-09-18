ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик: В началото на следващата седмица времето се обръща!
По думите му четвъртък е най-удобният ден за прогнози, тъй като хората ще бъдат информирани за времето точно преди пътуванията си през уикенда.
Времето през уикенда и следващата седмица
През почивните дни активните процеси ще бъдат главно над западните части от Европа. Балканите ще бъдат с много слънчеви часове. Ще бъде топло, а максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса, съобщи Янков в "България сутрин".
Понижението на температурите, което наблюдаваме през последните дни, ще бъде краткотрайно, стана ясно от прогнозата му.
В началото на следващата седмица в цялата страна температурите ще надвишават 30 градуса, каза още Янков.
На 22 септември настъпва астрономическата есен, но метеорологичната ще бъде около 25 септември.
Времето по морето и в планините
Температурата на морската вода по Южното Черноморие ще се задържи в рамките на 24 градуса, а в северните ни курорти - 23. Вълнението на морето ще отслабне.
В планините времето ще бъде слънчево. На около 2500 метра температурите ще бъдат между 10 и 12 градуса.
На 1500 метра височина градусите ще достигат 16-17.
Какво представлява торнадото
"Торнадото се среща най-често в централните части на Северна Америка. В Европа подобни явления се наричат тромб. Близо до морските повърхности това явление се нарича смерч", уточни Петър Янков.
Синоптикът поясни, че такива щурмови ветрове със завихряне са характерни за мощни купесто-дъждовни облаци. При торнадото оста е вертикална и хоботът се спуска от облака към земната повърхност.
"Аз лично съм наблюдавал такова явление между Чирпан и Стара Загора. Характерно е явлението по плажовете на Созопол в края на август, началото на септември", завърши Янков.
