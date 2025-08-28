ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
"Изпращаме август със съвсем летни температури и слаби ветрове. Събота ще бъде най-подходящият ден за почивка както по Черноморието, така и в планините. Очаква се рязко понижение на температурите в неделя, на 2500 м максималните ще са 8 градуса, вятърът ще е по-силен от северозапад. Валежите ще обхващат Западна и Централна България, следобед ще достигат Черноморието. Очаква се силна гръмотевична дейност, има условия за градушки", показва прогнозата на Янков.
Ще има развитие на мощни купесто-дъждовни облаци. Температурите рязко ще паднат, от 33 в София максималните за ще паднат до 25. Захлаждането ще е за кратко.
"В понеделник се очаква повишение на температурите, средно 30-35 градуса ще са през седмицата", успокои Петър Янков.
В ефира на Bulgaria ON AIR той каза кога да очакваме есента.
"Предстоящото разваляне на времето започва след 9 септември. Есента ще даде сериозна заявка, въпреки че сме в края на лятото. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември", поясни Петър Янков.
Прогнозата му е през третата десетдневка на септември да се засилва гръмотевичната дейност в Източна България. Градушки не сеочакват след 15 септември, тъй като температурите ще се понижават.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 696
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Онкоболна жена не беше пусната на полет на наше летище, багажът й...
08:54 / 28.08.2025
Концесионерът на плажа в "Крайморие": Това е абсурдно!
08:46 / 28.08.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"! Образува се задръстване
08:40 / 28.08.2025
Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОН...
08:47 / 28.08.2025
Празник е!
08:41 / 28.08.2025
НИМХ с прогноза до края на август
08:41 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета