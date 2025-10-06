ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик от НИМХ: Валежите ще продължат 56 часа, циклонът ще обхване повече райони
Предупреждение от първа степен - жълт код за интензивни валежи, е обявено за Централна и Североизточна България. Така обстановката ще бъде спокойна само в четири области на северозапад, а лошото време се очаква да продължи до сряда.
"Колегите работят и към 12:00 часа ще излезе актуализираната карта с червените кодове. Валежите ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони. Ще има 2-3 дни, в които ще се натрупват валежи в източната част от страната", обясни Анастасия Стойчева от НИМХ пред NOVA.
