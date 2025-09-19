Новини
Синоптик от НИМХ с прогноза за есенния сезон и ще има ли дъжд, който да напълни язовирите
Автор: Екип Burgas24.bg 23:03Коментари (0)69
© NOVA
След месеци на суша, опразнени язовири и десетки пожари, въпросът дали предстоящата есен ще донесе достатъчно дъжд е от ключово значение. 

"Очакваме да е с повече от обичайните валежи през този период", обясни синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ в "Интервюто в Новините на NOVA". 

Въпреки че почивните дни и следващата седмица ще бъдат слънчеви и топли с температури до 29-30 градуса, промяна се очаква в края на месеца. Около четвъртък (26 септември) нахлуване на студен въздух ще доведе до заоблачаване и валежи.

Лошата новина: Есента като цяло ще е по-топла и суха

Тази краткосрочна положителна прогноза обаче контрастира със сезонната. Според дългосрочните модели за месеците октомври, ноември и декември, вероятността за по-високи от климатичните норми температури в цяла Европа, включително България, е много голяма.

Още по-притеснителна е прогнозата за валежите. "Изглежда, че по-скоро сух ще е октомври. За ноември и декември все още имаме надежда, че може частично да бъдат компенсирани тези недостизи на валежи", уточни синоптикът.

Колкото до това дали очакваните дъждове ще са достатъчни, за да напълнят язовирите и да решат проблемите с водния режим, Анастасия Кирилова беше категорична:

"Не знам дали ще е достатъчно. Надявам се поне частично да облекчи проблемите. Но мисля, че това е основното – да се научим да управляваме добре язовирите, защото в България винаги е имало сухи периоди".



