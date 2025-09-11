ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик попари надеждите за слънчев и приветлив 15 септември
Той отбеляза, че събота ще започне с важели над Черноморието, но бързо ще спират. Черноморският ни бряг ще бъде подходящ за почивка.
В неделя времето ще бъде динамично с валежи в западните части от страната. Следобед ще прегърмява.
Времето през следващата седмица
"В понеделник за първия учебен ден в западните части облачността ще бъде разкъсана. В източните преди обед ще превалява, ще бъде сравнително хладно. За София максималните температури ще са между 21-22 градуса, за източните райони - около 24-25 градуса", уточни синоптикът пред Bulgaria ON AIR.
Според него захлаждането ще бъде краткотрайно.
"От вторник се покачват температурите. В сряда отново ще превали. В четвъртък ще има температури от 27 до 32 градуса. По Черноморието също ще има много слънчеви часове с температури около 26-27 градуса", добави Янков.
Времето през октомври и ноември
Синоптикът посочи, че циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни, обхваща дори средата на ноември. Той прогнозира, че и октомври, и ноември ще бъдат по-сухи с по-високи средни температури от нормалното.
"Есента ще бъде топла и суха, подходяща за прекарване на почивните дни по нашето Черноморие", смята Янков.
Той е на мнение, че климатът на Балканите се променя, защото в последните 5-6 години зачестяват екстремните метеорологични явления с резки застудявания и затопляния, със зачестяване на средиземноморски циклони през Гърция.
"Това лято преобладават атлантическите нахлувания. От запад се пренасят по-влажни и хладни въздушни маси. На Балканите има период на валежи. Той е две години и половина. По-нормално е да смятаме, че на всеки 5 години има периодичност на валежите. На всеки 5 години ще имаме сухо лято като това с относително по-високи средни максимални температури. Далеч сме от рекордите, но средните максимални температури се увеличават", поясни синоптикът.
