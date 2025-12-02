Сподели close
Сред задържаните на протеста снощи в София е синът на известния бизнесмен Атанас Бобоков. Това съобщиха от СДВР по време на брифинг.

Открити са 31 хиляди лева в момчето, като то е задържано в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Има данни, че парите са били предвидени за плащане на провокаторите, които палеха контейнери, хвърляха бомбички, бутилки, колчета и други.