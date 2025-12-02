Синът на Атанас Бобоков е задържан, докато пали кофа за боклук на протеста снощи
Открити са 31 хиляди лева в момчето, като то е задържано в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.
Има данни, че парите са били предвидени за плащане на провокаторите, които палеха контейнери, хвърляха бомбички, бутилки, колчета и други.
Нещо мълчи по тази новина педал кокорчо,който заплашва и зове за бунт!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.