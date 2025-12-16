Синът на Коцето - Калки копие на баща си
Едва ли някой все още си спомня, че появата на момчето на бял свят бе пазена в тайна повече от година. Бебето на Калки се ражда, когато основателят на групата "Медикус" е в навечерието на своите 50 години. Майка на пеленачето е виртуозната пианистка Мартина Табакова. Двамата стават родители, докато пеещият стоматолог все още не е приключил документално 30-годишния си брак с д-р Жозефина Георгиева.
Деликатната ситуация ражда грозни клюки и коментари до момента, в който стоматологът д-р Костадин Георгиев споделя публично:
"Да, истина е, че имам син, който е мое копие. Той изглежда точно така, както аз на моята бебешка снимка. Синът ми ще стане на година и три месеца. Майката не е съпругата ми, но детето е плод на любов. Имам определен вид установени отношения с хората, с които сме предприели, че нещата вървят в правилна посока. Най-важното за едно дете е да се чувства обичано и подкрепяно. Да се осигуряват за него онези неща, които са интересни за него. Отсега се проявя към техниката."
Наследникът Теодор расте обграден с музика, пее и свири с родителите си още от много малък, пише "Минаха години". А когато става на 6 годинки, започва да се изявява в семейната формация "Калки'с фемили".
Първоначално влиза в ролята на конферансие, което в кратки разкази анонсира всяка песен на стоматолога музикант родителите си.
Детската мечта на момчето е да стане архитект, въпреки че учи в музикално училище и се увлича по ударните инструменти.
