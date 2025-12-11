Позиция на Иво Сиромахов:Слави, виждаш ли какво става в държавата? Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите? В какво се превърна, Слави?Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?Иди си с мир, Слави. Утре вече ще е късно.