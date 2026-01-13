Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрират като медицински изделия, а не като лекарствени продукти, за да се заобиколи държавният контрол върху цените. Това заяви пред Българското национално радио магистър-фармацевт Маргарита Грозданова, която работи в голяма аптека.По думите ѝ, при тези продукти се отчита поскъпване с над 20% в сравнение със същия период на миналата година. Причината е в различния регулаторен режим.За лекарствата без рецепта в България се определя максимална продажна цена, която може да бъде увеличена най-рано една година след регистрацията на продукта и то с процента на инфлацията. При медицинските изделия обаче подобен контрол липсва."Има сиропи и таблетки за смучене, които са регистрирани като медицински изделия и при тях процесът вече не е контролируем – производителят сам решава и сам покачва цената“, обясни Грозданова.Фармацевтът подчерта, че повишението на цените при масово използваните лекарства за настинки и имуностимулатори не е свързано с началото на годината или с превалутирането."Още от август месец, когато се установи, че ще влезе еврото, постепенно започнаха да се покачват цените при лекарствата“, посочи тя.Проблеми се наблюдават и при лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. По думите на Грозданова, в последните месеци се забелязва продължителен процес на изтегляне на определени по-евтини продукти от пазара. В резултат по-скъпи лекарства стават референтни за заплащане от касата, което води и до по-високо доплащане от страна на пациентите в абсолютна стойност.