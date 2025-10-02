Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Системата за проверка на глоби в КАТ се срина
Автор: Ваня Кузманова 15:20Коментари (0)92
© Фокус
Временно Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" не работи. Причината е технически проблем. Това съобщиха от МВР.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", допълниха от ведомството.

От министерството се извиняват за причиненото неудобство.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близо 30 км задръстване! Ужасът на АМ "Тракия" продължава
13:21 / 02.10.2025
Рязко затопляне през следващата седмица
13:00 / 02.10.2025
МОСВ: Следете прогнозата, предстои опасно време
12:31 / 02.10.2025
МВнР: Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското прист...
12:10 / 02.10.2025
Пътуващи през "Петрохан": Продължава да вали сняг, пързаля се, сн...
12:00 / 02.10.2025
Росен Желязков за задържания българин: Информирали сме израелскит...
11:55 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Зима 2025/2026 г.
Мигрантски натиск към България
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: