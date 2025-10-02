ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Системата за проверка на глоби в КАТ се срина
"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", допълниха от ведомството.
От министерството се извиняват за причиненото неудобство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близо 30 км задръстване! Ужасът на АМ "Тракия" продължава
13:21 / 02.10.2025
Рязко затопляне през следващата седмица
13:00 / 02.10.2025
МОСВ: Следете прогнозата, предстои опасно време
12:31 / 02.10.2025
МВнР: Задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското прист...
12:10 / 02.10.2025
Пътуващи през "Петрохан": Продължава да вали сняг, пързаля се, сн...
12:00 / 02.10.2025
Росен Желязков за задържания българин: Информирали сме израелскит...
11:55 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета