Скандал около Националния студентски дом
По думите им това се случва неправомерно и без правни основания. От Министерството на образованието заявиха пред ФОКУС, че става въпрос за злоупотреби и липса на студентско присъствие.
"След отправени указания към директора на Национален студентски дом – г-н Никола Танаков от страна на г-н Красимир Вълчев, осем организации получиха известия за доброволно освобождаване на помещенията, в които развиват своята дейност. Известията са връчени чрез частен съдебен изпълнител. Посочените указанията са издадени без ясно формулирано правно основание, а като мотив е отбелязана т.нар "концепция" за създаване на отворено пространство. До момента липсва проведена обществена дискусия, както и каквато и да е форма на консултации със засегнатите страни. Организациите, които подлежат на отстраняване, са спечелили законосъобразно проведени конкурси, през месец януари 2025г., като към този момент не са им предоставени договори за подписване, но са изисквани отчети за дейност", обяснява кординаторът на организациите.
По информация на организациите, указанията са издадени от Министъра на образованието и науката в оставка в последните дни преди напускането на поста му, без ясно посочено правно основание. Като мотив е посочена т.нар. "концепция“ за създаване на отворено пространство, разработена на тъмно в МОН, без публично обсъждане и без участие на всички засегнати организации. И в момента НСД е отворено пространство, има центрове и зали, които се ползват и от външни организации и студенти.
По думите им на вратите на помещенията вече са разлепени уведомления от съдия-изпълнител за освобождаването им.
Според организациите, предвиденото въвеждане на такси за ползване на сградата би довело до комерсиализация и пълна промяна на предназначението на Националния студентски дом, което противоречи на волята на дарителите и на ролята на институцията като пространство за студентско самоуправление, култура и гражданска активност.
Студентските организации настояват за:
· незабавно преустановяване на действията по принудително освобождаване на помещенията;
· гарантиране на правата им чрез подписване на договори при ясни и законосъобразни условия;
· открит диалог със засегнатите страни;
· създаване на нова, представителна работна група за изработване на стратегия за развитие на Националния студентски дом.
Организациите призовават институциите, медиите и гражданското общество да обърнат внимание на случая и да съдействат за запазване на обществения характер на Националния студентски дом в интерес на студентите и младите хора на България.
ФОКУС се свърза с Министерството на образованието, за да научи повече подробности по казуса.
"Във връзка с постъпил сигнал в МОН още на 14.02.2025 година е възложено на Инспектората на МОН да извърши цялостна проверка и да установи статута и функциите на организациите, които се помещават в Националния студентски дом (НСД) и доколко те са студентско представени, да провери дали работят в обществена или в частна полза, както и имат ли право да ползват помещения в сградата", казват от ведомството.
Проверката на МОН установява, че през годините помещения в Националния студентски дом са ползвани от едни и същи сдружения без доказуема полза за студентите, включително организации, работещи в частна полза и реализиращи приходи, но използващи безвъзмездно държавна собственост. Липсват реални доказателства за активна студентска дейност, посещаемостта е минимална и непроверима, отчетите са формални, а част от помещенията са в лошо състояние и недостъпни за администрацията.
По думите им става въпрос за мръсни и олющени стени, разкъсан и мръсен мокет, разпадащи се мебели, много празни и пълни бутилки с алкохол и безалкохолни напитки, осезаем мирис на цигари.
В резултат се предвижда нова концепция и правила за ползване на сградата, с цел НСД да се превърне в отворено пространство за студентски инициативи, култура и творчество. Договори с изтекъл срок няма да бъдат подновявани, а достъп до помещения ще имат само организации, които реализират дейности в реална полза за студентската общност. Концепцията е подкрепена от Националното представителство на студентските съвети.
