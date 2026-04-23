Мартин Родов е арестуваният за жестокото убийство в Пловдив, което разтърси града преди няколко дни.

Тялото на мъж бе открито рачленено в контейнер за боклук на 8 април, а в последствие задържан и обвинен за тежкото деяние бе 22-годишният син на жертвата.

Днес Мартин бе доведен в съда в града под тепетата с белезници и вериги и под засилена охрана, пише Plovdiv24.bg.

Преди ареста задържаният е работил в пицария, откъдето е бил освободен.

Днес Темида решава дали да го остави в ареста.

Трагедията

22-годишният младеж е привлечен като обвиняем за жестоко умишлено убийство на своя 53-годишен баща. Трагедията се е разиграла в малък апартамент в ж.р. "Тракия“, а мотивът за престъплението се оказал битов конфликт, ескалирал след употреба на алкохол.

Причините за трагедията: Куп алкохол и спор за дистанционно

Жертвата пиел алкохол редовно, като провокирал сина си с обиди и упреци за издръжката му по време на следването му в Германия. Във фаталната нощ, след изпит солиден обем алкохол и от двамата, те се скарали заради дистанционното на телевизора. В изблик на ярост 22-годишният младеж грабнал кухненски нож и пробол баща си в шията. Вместо да потърси помощ, Мартин оставил баща си да издъхне, след което в продължение на дни изхвърлял части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет близо до блока.

Самопризнания и разследване

Самият задържан е направил пълни самопризнания за стореното. Той е бил Окръжният прокурор Ваня Христева поясни, че вече са назначени редица експертизи, включително ДНК и съдебнопсихиатрична, за да се установят всички факти около ужасното престъпление, както и психичното здраве на обвиняемия.

Какво следва?

Младежът е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“. Според Наказателния кодекс за убийство на родител (чл. 116) законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.