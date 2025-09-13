ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Скандалът на летище "Васил Левски" е избухнал заради спор за цигари
На 13.09.2025 г. в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски“, обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131,ал.1,т.12, врл. 1л. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.
С постановление на дежурен прокурор Е.К. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:46 / 13.09.2025
НИМХ публикува пълната прогноза за седмицата 15 - 20 септември
18:46 / 13.09.2025
Пловдивският митрополит Николай благослови големите Александър Ва...
17:48 / 13.09.2025
Борисов: След 100 години никой няма да ни помни
15:50 / 13.09.2025
Утре ще вали дъжд, вижте къде
15:53 / 13.09.2025
Нередност при въвеждането на еврото? Можем да се оплачем
15:54 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета