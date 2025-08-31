Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Скариди се появиха в Дунав
Автор: Екип Burgas24.bg 10:35Коментари (0)108
© Нова тв
Скариди в Дунав. Необичайното явление е било забелязано от рибари още преди година, но през тази популацията им се увеличила.

"Това е доста необичайно. Стари рибари никога не са виждали скариди по река Дунав", отбелязва Теодор Тодоров. Скаридите са инвазивен вид и най-често рибарите ги намирали да се хранят в живарника, където съхраняват улова си. Направило им впечатление, че в Дунав изчезват някои доскоро срещани риби.

"Доста намаля популацията на попчета. Предполагам, че се дължи на скаридите, защото преди да установим наличието им, популацията на попчета беше страшно голяма, а в момента не можем да си хванем дори и за стръв", добавя Тодоров.

Оказало се, че този тип скариди са култивирани за храна и са сладководни. Предположенията са, че вероятно са дошли от изкуствен развъдник. "Българското наименование на вида е източноазиатска речна скарида. По литературни данни се стига до извода, че присадки за отглеждането им в контролирани условия са били изпуснати в река Днепър", отбелязва пред Нова тв главният уредник на "Природонаучен музей"-Пловдив Кристиян Владов.

Скаридите се адаптирали много добре в нови условия. "Тя е активна и през зимата. Спокойно яде 5-6-7-сантиметрови рибки, най-вероятно ще се храни и с хайвер. Когато има един чужд вид в една екосистема, той нарушава баланса", казва Владов.

И рибарите са разтревожени за екоравновесието в Дунав и тъй като скаридите стават за храна, апелират да се разреши използването на уреди за улов, за да не се изгубят ценни речни видове.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички бъл...
20:00 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. парична гаранция: Паскал излиза на свобода
20:02 / 30.08.2025
Брутално задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
20:02 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминава...
17:16 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
17:08 / 30.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
Катастрофи в България
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: