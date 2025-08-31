ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Скариди се появиха в Дунав
"Това е доста необичайно. Стари рибари никога не са виждали скариди по река Дунав", отбелязва Теодор Тодоров. Скаридите са инвазивен вид и най-често рибарите ги намирали да се хранят в живарника, където съхраняват улова си. Направило им впечатление, че в Дунав изчезват някои доскоро срещани риби.
"Доста намаля популацията на попчета. Предполагам, че се дължи на скаридите, защото преди да установим наличието им, популацията на попчета беше страшно голяма, а в момента не можем да си хванем дори и за стръв", добавя Тодоров.
Оказало се, че този тип скариди са култивирани за храна и са сладководни. Предположенията са, че вероятно са дошли от изкуствен развъдник. "Българското наименование на вида е източноазиатска речна скарида. По литературни данни се стига до извода, че присадки за отглеждането им в контролирани условия са били изпуснати в река Днепър", отбелязва пред Нова тв главният уредник на "Природонаучен музей"-Пловдив Кристиян Владов.
Скаридите се адаптирали много добре в нови условия. "Тя е активна и през зимата. Спокойно яде 5-6-7-сантиметрови рибки, най-вероятно ще се храни и с хайвер. Когато има един чужд вид в една екосистема, той нарушава баланса", казва Владов.
И рибарите са разтревожени за екоравновесието в Дунав и тъй като скаридите стават за храна, апелират да се разреши използването на уреди за улов, за да не се изгубят ценни речни видове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички бъл...
20:00 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. парична гаранция: Паскал излиза на свобода
20:02 / 30.08.2025
Брутално задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
20:02 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминава...
17:16 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десетилетия
17:08 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета