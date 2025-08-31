Скариди се появиха в Дунав

© Нова тв Скариди в Дунав. Необичайното явление е било забелязано от рибари още преди година, но през тази популацията им се увеличила.



"Това е доста необичайно. Стари рибари никога не са виждали скариди по река Дунав", отбелязва Теодор Тодоров. Скаридите са инвазивен вид и най-често рибарите ги намирали да се хранят в живарника, където съхраняват улова си. Направило им впечатление, че в Дунав изчезват някои доскоро срещани риби.



"Доста намаля популацията на попчета. Предполагам, че се дължи на скаридите, защото преди да установим наличието им, популацията на попчета беше страшно голяма, а в момента не можем да си хванем дори и за стръв", добавя Тодоров.



Оказало се, че този тип скариди са култивирани за храна и са сладководни. Предположенията са, че вероятно са дошли от изкуствен развъдник. "Българското наименование на вида е източноазиатска речна скарида. По литературни данни се стига до извода, че присадки за отглеждането им в контролирани условия са били изпуснати в река Днепър", отбелязва пред Нова тв главният уредник на "Природонаучен музей"-Пловдив Кристиян Владов.



Скаридите се адаптирали много добре в нови условия. "Тя е активна и през зимата. Спокойно яде 5-6-7-сантиметрови рибки, най-вероятно ще се храни и с хайвер. Когато има един чужд вид в една екосистема, той нарушава баланса", казва Владов.



И рибарите са разтревожени за екоравновесието в Дунав и тъй като скаридите стават за храна, апелират да се разреши използването на уреди за улов, за да не се изгубят ценни речни видове.