Скок в търговията между България и Германия
Това заяви замeстник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на церемонията по връчването на Наградите на германската икономика за 2025 година, организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), в рамките на нейния Новогодишен прием.
Барбалов подчерта, че за деветте месеца на 2025 г. Германия е на първо място, както в българския износ, така и във вноса. Той цитира данни на БНБ, според които сумарните германски инвестиции в България към третото тримесечие на 2025 година възлизат на близо 4 млрд. евро.
По думите му Германия е стратегически партньор на България, водещ както в областта на търговията, така и в областта на инвестициите. "30 процента от стоте най-големи инвеститори в страната са германските или с германско участие", посочи икономическият зам.-министър.
Германо-българската индустриално-търговска камара отличи фирмите, допринесли за развитието на икономическите отношения между двете страни през 2025 година в три категории: голямо предприятие с фокус иновации, малко и средно предприятие с фокус иновации, устойчиво развитие на човешкия капитал.
Зам.-министър Барбалов връчи наградата в категория "Устойчиво развитие на човешкия капитал“, а победител стана "КонвертерТек България“ (ConverterTec Bulgaria). Компанията прилага дългосрочна стратегия за управление на персонала, фокусирана върху систематично развитие, подготовка на бъдещи лидери и насърчаване на ключови компетентности за бъдещето. Чрез сътрудничество с университети и активен трансфер на знания в рамките на международната група младите инженери получават ранна и практическа професионална подготовка. Като част от германска индустриална група "КонвертерТек“ те са ангажирани с енергийния преход и регионалното развитие в България.
