Всички празници до момента се превръщат в своеобразен пазарлък за това кой и какви добавки и колко смята да даде на пенсионерите. За това днес ние от ГЕРБ-СДС слагаме край на този политически пазарлък - внесохме законопроект, с който се въвежда нова социална помощ в Закона за социалното подпомагане, която да се дава двукратно преди навечерието на Великден и Коледа. Това заяви заместник - председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

''Ще бъде изготвен подзаконов нормативен документ, с който да се определи обхвата на хората, които ще получават тази помощ - това ще бъдат многодетни семейства, самотни родители, хора с увреждания, деца, като пенсионерите остават на първа линия'', обясни още Сачева. 

''Празникът трябва да бъде за всички. Смятаме, че държавническият отговор е не да продължаваме да говорим кой колко ще даде на пенсионерите, а кой трябва да получава тази помощ и как да направим така, че с нашите общи пари да вършим смислени неща, даващи възможност на държавата да върви напред'', коментира още Сачева.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, се посочва в законопроекта.