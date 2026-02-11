Слагат ограничителни колчета на пътя край Телиш, където загина Сияна
"От вчера в участъка от 129-и до 131-и километър започна монтаж на гъвкави ограничители и водачите няма да могат да предприемат изпреварвания. Ще има напречна шумна маркировка, непрекъснати бели линии с една червена в средата. В рамките на няколко дни ще завършим целия участък. Ще има обезопасяваща ограничителна система – мантинела, която да предпазва извън пътното платно", обясни пред NOVA инженер Венцислав Ангелов от АПИ.
По думите му основен ремонт на целия участък се очаква в рамките на няколко месеца, като той ще започне от началото на главен път I-3 до Луковит, което е около 70-80 км.
"Тези частични ремонтни дейности ни удовлетворяват донякъде, но ще продължаваме да искаме и да чакаме основен ремонт. Пътят е строен през 80-те години на миналия век. Освен това шофьорите не спазват никакви ограничения и маркировки", смята кметът на Телиш Нели Дакова.
