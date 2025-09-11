Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур, но няма да млъкна
Автор: Екип Burgas24.bg 22:32Коментари (1)135
©
Лидерът на "Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остра позиция във "Фейсбук“ относно инцидента в Русе, при който началникът на МВР–Русе пострада тежко след сблъсък с група младежи.

"Добре де, аз само едно нещо не разбирам – кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР – Русе?“, започва Трифонов.

По думите му според "Продължаваме промяната – Демократична България“ полицейският началник сам е провокирал младежите. "Разбирам, че според ППДБ той е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат. А като ги е спрял – да ги остави доброволно да го пребият. Да си трае като мишка и да не се обажда. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи – така щеше да зарадва ръководството на ППДБ“, пише още той.

Сравнявайки аргументите на защитниците на младежите, Трифонов прави иронична аналогия: "Значи тогава, ако продължавам по тази логика – той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият комшия. Но ако са момчетата – те са имали право, били са провокирани.“

Трифонов се възмущава и от оправданията, че "едно от момчетата е от добро семейство“. "Да ви припомня – и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство“, коментира той.

В публикацията си шоуменът и политик обвинява ППДБ в манипулации и лъжи:

"Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписи. Асен лъже за връзката си с бившата шефка на митниците, която лично той назначи. Всички заедно лъгаха, че аз съм собственик на "Капитан Андреево“ и че съм мафиот.“

Накрая Трифонов заключава с ирония:

"Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. Но няма да престана да ви дразня, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!“








Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Нито едното,нито другото,просто предател!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на авто...
22:31 / 11.09.2025
Семейство: За храна, сметки, консумативи и наем са необходими пон...
22:32 / 11.09.2025
Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги по-скъпи от...
20:20 / 11.09.2025
ФБР призова за съдействие и публикува снимки на предполагаемия уб...
20:22 / 11.09.2025
Караджов: България ще има една от най-строгите регулации за безоп...
20:22 / 11.09.2025
Гуцанов след инцидента в Русе: Даниел Митов не трябва да подава о...
20:22 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Поскъпване на хранителните продукти
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: