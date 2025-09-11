Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур, но няма да млъкна

© Лидерът на "Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остра позиция във "Фейсбук“ относно инцидента в Русе, при който началникът на МВР–Русе пострада тежко след сблъсък с група младежи.



"Добре де, аз само едно нещо не разбирам – кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР – Русе?“, започва Трифонов.



По думите му според "Продължаваме промяната – Демократична България“ полицейският началник сам е провокирал младежите. "Разбирам, че според ППДБ той е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат. А като ги е спрял – да ги остави доброволно да го пребият. Да си трае като мишка и да не се обажда. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи – така щеше да зарадва ръководството на ППДБ“, пише още той.



Сравнявайки аргументите на защитниците на младежите, Трифонов прави иронична аналогия: "Значи тогава, ако продължавам по тази логика – той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият комшия. Но ако са момчетата – те са имали право, били са провокирани.“



Трифонов се възмущава и от оправданията, че "едно от момчетата е от добро семейство“. "Да ви припомня – и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство“, коментира той.



В публикацията си шоуменът и политик обвинява ППДБ в манипулации и лъжи:



"Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписи. Асен лъже за връзката си с бившата шефка на митниците, която лично той назначи. Всички заедно лъгаха, че аз съм собственик на "Капитан Андреево“ и че съм мафиот.“



Накрая Трифонов заключава с ирония:



"Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. Но няма да престана да ви дразня, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!“