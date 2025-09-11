ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур, но няма да млъкна
"Добре де, аз само едно нещо не разбирам – кой му скъса и спука бъбрека на този шефа на МВР – Русе?“, започва Трифонов.
По думите му според "Продължаваме промяната – Демократична България“ полицейският началник сам е провокирал младежите. "Разбирам, че според ППДБ той е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат. А като ги е спрял – да ги остави доброволно да го пребият. Да си трае като мишка и да не се обажда. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи – така щеше да зарадва ръководството на ППДБ“, пише още той.
Сравнявайки аргументите на защитниците на младежите, Трифонов прави иронична аналогия: "Значи тогава, ако продължавам по тази логика – той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият комшия. Но ако са момчетата – те са имали право, били са провокирани.“
Трифонов се възмущава и от оправданията, че "едно от момчетата е от добро семейство“. "Да ви припомня – и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство“, коментира той.
В публикацията си шоуменът и политик обвинява ППДБ в манипулации и лъжи:
"Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписи. Асен лъже за връзката си с бившата шефка на митниците, която лично той назначи. Всички заедно лъгаха, че аз съм собственик на "Капитан Андреево“ и че съм мафиот.“
Накрая Трифонов заключава с ирония:
"Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. Но няма да престана да ви дразня, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!“
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 47 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на авто...
22:31 / 11.09.2025
Семейство: За храна, сметки, консумативи и наем са необходими пон...
22:32 / 11.09.2025
Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги по-скъпи от...
20:20 / 11.09.2025
ФБР призова за съдействие и публикува снимки на предполагаемия уб...
20:22 / 11.09.2025
Караджов: България ще има една от най-строгите регулации за безоп...
20:22 / 11.09.2025
Гуцанов след инцидента в Русе: Даниел Митов не трябва да подава о...
20:22 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета