Слави Трифонов продължава да критикува президентът Илияна Йотова за мълчанието й по казуса около назначаването на Андрей Гюров за министър-председател, видя Plovdiv24.bg. Ето какво казва сега с публикацията си в социалната мрежа:
Госпожо Президент,
Човекът, когото назначихте за министър-председател в нарушение на Конституцията на Република България, сключи 10-годишен военен договор с Украйна, въпреки че не е избран и въпреки че няма ратификация от Парламента. България е парламентарна република и на върха на властта не стои незаконен министър-председател, а стои българският Парламент. И въпреки това този човек си позволява да ходи в Украйна и да сключва 10-годишен военен договор. Това не е фарс - това са действия, нарушаващи закона и застрашаващи националната сигурност.
Госпожо Президент,
Знаете ли, че преди малко на интернет портала на Министерския съвет излезе Решение № 252 от 27 март 2026 година за одобряване на финансов принос на Република България по механизма за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна, в което точка първа гласи:
1. Одобрява финансиране на Министерството на външните работи за 2026 г. в размер на 17 284 000 евро (20 000 000 щ.д.) за финансово участие в механизма за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна.
Двадесет милиона щатски долара (20 000 000 щ.д.) за закупуване на оръжия за Украйна? Къде е българската армия? Защо за нея няма 20 милиона долара за оръжие? Има ли подкрепата на Народното събрание за това? Разбира се, че няма!
Госпожо Президент,
Аз съм вербален човек, но въпреки това не мога да намеря достатъчно думи, с които да опиша абсурдността на тази ситуация. Видях днес, че сте написали пост, с който изразявате неудоволствието си от това, което прави назначеният от Вас министър-председател Гюров. Но това не е достатъчно, госпожо Президент. Постове мога да пиша аз, защото нямам власт. Вие трябва да предприемате действия, а не да изразявате емоциите си в епистоларна форма.
Какво още трябва да се случи, за да проумеете, че трябва да реагирате съобразно закона и да отстраните Андрей Гюров от министър-председателския пост?
Какво още трябва да се случи?
Слави Трифонов: Госпожо Президент, какво още трябва да се случи?
