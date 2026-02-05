Слави Трифонов.
"Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.
Според него зад случилото стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.
"Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.
Лидерът на ИТН разкритикува и ПП-ДБ.
"Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.
Слави Трифонов: Мафията убива така!
© tiktok
Още по темата
/
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
09:17
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
Полицията за случая в хижата: Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
Още от категорията
/
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабриката на ужасите", където са заснемани и клипове с изтезания над животни
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шофьорка не се сдържа: Аз съм идиотът и изобщо не се извинявам
23:15 / 04.02.2026
Кой е Ивайло Калушев, когото всички търсят?
23:14 / 04.02.2026
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан":...
20:45 / 04.02.2026
Съсед на загиналите в хижа "Петрохан": Три пъти са ме спасявали
20:55 / 04.02.2026
Унищожиха ръчна граната в Бургас
18:11 / 04.02.2026
Йотова продължава с консултациите: Посреща АПС, МЕЧ и "Величие"
17:38 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.