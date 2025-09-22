ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Слави Трифонов: Не знам дали българите осъзнават това
"Уважаеми сънародници, честит празник! Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни", пише лидерът на ИТН във Фейсбук.
"България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта. Честит 22 септември! Честит празник на независимостта!", допълва той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при ...
11:06 / 22.09.2025
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на за...
10:03 / 22.09.2025
Киселова: Посланието ми е "Съединението прави силата"
10:03 / 22.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистри...
10:04 / 22.09.2025
Проф. Боян Дуранкев: Няма да честитя Независимостта! Не е нормалн...
10:03 / 22.09.2025
Отчаяни от цените у нас, българи започнаха да инвестират в имоти ...
10:04 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
13:34 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета