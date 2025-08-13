ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Слави Трифонов: Нямам думи!
Той припомни също така, че волейболните ни национали до 19 г. наскоро победиха националния отбор на САЩ на световното първенство в Ташкент.
Ето цялата публикация:
"След като мъжкият национален отбор по волейбол до 19 години победи с 3:2 гейма отбора на Съединените американски щати на световното първенство, днес, на Световното първенство в Индонезия, женският ни национален отбор до 21 години разби американския национален отбор с 3:0 гейма.
Всичко това е изумително! Нямам думи, с които да опиша каква гордост представляват тези български младежи, защото те – независимо от обстоятелствата и лишенията – по един изключително достоен начин продължават да представят себе си и родината ни. Те, заедно с техните треньори, безапелационно заслужават нашите адмирации и уважение.
Респект и ви благодаря!"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Страшна мизерия заснеха на плаж "Аркутино"
17:30 / 13.08.2025
Американски анализатори: България налага един от най-ниските акци...
17:31 / 13.08.2025
Авиокомпанията Buzz с официална позиция за ескортирания полет от ...
17:10 / 13.08.2025
Откриха уникална златна монета на византийски император у нас
16:59 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро –...
17:37 / 13.08.2025
Маникюристите са притеснени
16:36 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета