Слави Трифонов.
ФОКУС публикува цялото му изявление без редакторска намеса:
Днес гледах продължението на паническите действия на ППБД, които включиха и клакьорите си от двете частни национални телевизии - БТВ и Нова. По Нова телевизия Лора Крумова ронеше сълзи, интервюирайки майката на едно от убитите момчета, и двете страдаха колко добър човек е бил убиецът Ивайло Калушев. За майката на това момче не знам, не знам как е възможно да оправдаеш убиеца на детето си. Това е толкова чудовищно и ненормално. Но ми е интересно дали Лора Крумова осъзнава колко откачено и нелепо изглежда отстрани, защитавайки подобна теза.
По БТВ Светльо Иванов беше поканил един от спонсорите на сектата - кмета Васил Терзиев. Той потвърди, че много пъти е ходил в хижата и те са му били приятели. Потвърди също, че им е дарил пари, но, забележете, превел ги е в частната сметка на един от тях, а не на официалната сметка на това ужасяващо НПО. За пореден път ще кажа, че с това интервю кметът Терзиев затвърждава позицията ми, че трябва веднага да си подаде оставката.
Още по-интересно беше, че и по двете телевизии, в синхрон, заговориха, че искат международно разследване. Значи така. Не им харесват показанията на сексуално малтретираните жертви. Не им харесват странните сексуални практики. Не им харесват откритите доказателства за убийствата. Не им харесва, че са финансирали сектата. Не им харесва, че са легитимирали цялата ужасия с подписи на министрите си. Не им харесва, че тяхното МВР с Рашков е осигурило пълна липса на контрол. Не им харесват изводите. И гледат да спрат всичко с искане за международно разследване.
Затова вижте сега - каквото и да не ви харесва, и ФБР да дойде, и Хорейшио да дойде, местопрестъплението е ясно.
И ППДБ рано или късно ще трябва да отговарят. Ще ви кажа моето мнение. Педофилите са най-гнусната част от човешкото общество. И не по-малко гнусна част са хората, които ги защитават. Така мисля аз!
Слави Трифонов: Рано или късно ПП-ДБ ще трябва да отговарят
© Ладислав Цветков
Още по темата
/
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:15
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си за лагера на Ивайло Калушев срещу 100 000 лв.
08:30
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калушев ще завещае всичко на двете деца
15.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
14.02
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал момченцата да са до 17-18 години
14.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Незнам
преди 2 ч. и 4 мин.
Едно е сигурно...господата Пепейци яко пускат димки всеки час, което е УЖАСНО гнусно. А Славчо и компания ги раздуват и никой не може да им се сърди!
ПловдивКапана
преди 3 ч. и 19 мин.
Всякакви аргументи за замазване на педофилията като “личен избор” или “религиозно-културни” изживявания за жертвите е престъпление срещу всички нас като човеци. Гнус и позор лъха от всички ПП съучастници, полицейски и журналистически мажоретки. Законът на Линч. Няма друг адекватен начин да изтрием тези изверги, които се крият зад дипломи, красиви каузи и ведри усмивки.
Kolin
преди 5 ч. и 26 мин.
Браво Слави!
Сергей Пройчев
преди 5 ч. и 28 мин.
Слави забрави другата майка която не вярваше на насиления си син защото видите ли ако свършваш в дупето енергията вървяла надолу а трябвало да върви нагоре през фонтанелата.И това са майки родили здрави български момчета но после са луднали и са убили децата си.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.