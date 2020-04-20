ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ñëàâè Òðèôîíîâ: Ñ Ìèëåí èìàõìå óãîâîðêà äà ìè ãîñòóâà äîâå÷åðà
Çàùîòî Ìèëåí ïðàâåøå òåìè, êîèòî äðóãèòå ïóáëèöèñòè÷íè ïðåäàâàíèÿ íå ñìååõà äà íàïðàâÿò. Òî íå ÷å å èìàëî è ìíîãî äðóãè ïóáëèöèñòè÷íè ïðåäàâàíèÿ...Âñúùíîñò, "×àñúò íà Ìèëåí Öâåòêîâ" áåøå åäíî îò ìàëêîòî òàêèâà ïðåäàâàíèÿ. Â 00:00 ÷àñà.
Ìèëåí áåøå ðàçëè÷åí, áåøå îáåêòèâåí, áåøå ÷îâåê, êîéòî æèâî ñå èíòåðåñóâàøå "Êàêâî ñòàâà?", è íàé-âàæíîòî - áåøå ñâîáîäåí.
Ñ Ìèëåí èìàõìå óãîâîðêàòà äà ìè ãîñòóâà âúâ "Âå÷åðíîòî øîó íà Ñëàâè Òðèôîíîâ" â ïîíåäåëíèê âå÷åð. Òîåñò äíåñ. Ïîêàíèõ ãî äà ãîâîðèì çà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî, îñîáåíî â òàçè èçâúíðåäíà ñèòóàöèÿ.
Ñúñ ñèãóðíîñò ùÿõìå äà ãîâîðèì è çà ïîñëåäíèÿ ïîñò íà Ìèëåí â èíñòàãðàì, êîéòî ãëàñè: "Ìàñêèòå ñà çà äà ìúë÷èòå, à íå çà äà âè ïàçÿò".
Ñâåòúë ïúò, Ìèëåíå! Èìàõìå íóæäà îò òåá! Ùå íè ëèïñâàø!
Òîâà íàïèñà Ñëàâè Òðèôîíîâ â ëè÷íèÿ ñè ïðîôèë â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 12
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/2 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (14)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 2 ÷. è 31 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 46 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 52 ìèí.
+1
ïðåäè 3 ÷. è 39 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 50 ìèí.
+3
ïðåäè 4 ÷. è 5 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âúçîáíîâÿâàò ñå æåíñêèòå è äåòñêèòå êîíñóëòàöèè â áîëíèöèòe
17:32 / 20.04.2020
929 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ
17:17 / 20.04.2020
Ìàéêàòà íà Êðèñòèàí ñ ïúðâè êîìåíòàð: Íå ñúì ìó äàâàëà êëþ÷îâåòå ...
17:18 / 20.04.2020
39-òèÿò áúëãàðñêè êîíòèíãåíò ñå çàâúðíà îò Àôãàíèñòàí
16:36 / 20.04.2020
Îòâåäîõà â ÑÄÂÐ ïðèäèçâèêàëèÿò êàòàñòðîôàòà ñ Ìèëåí Öâåòêîâ, äåëî...
16:36 / 20.04.2020
Äà ïðèïîìíèì: Äåïóòàòèòå èñêàò ïî-ëåêè ïðèñúäè çà äðîãèðàíèòå øîô...
16:33 / 20.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè:Èìàìå ãîòîâ ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå
11:31 / 18.04.2020
Çàïî÷íàõà ïðîòåñòè ñðåùó îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè â ñòðàíàòà
20:03 / 19.04.2020
Òðàãåäèÿ! Ìàéêà íà òðè äåöà ñå ñàìîóáè â Áóðãàñ
17:22 / 19.04.2020
Ðåæèñüîðúò ïîï ôîëê êëèïîâå Ëþñè Èëàðèîíîâ: Ôàëèðàõ áóêâàëíî çà äåí
11:43 / 18.04.2020
Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
11:57 / 18.04.2020
Áðîêåð: Àêî êóïóâàòå èìîòè, äàâàéòå ñìåëî íàïðåä!
21:16 / 18.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà