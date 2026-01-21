Слави Трифонов.
Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат "мадуровки“ и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи.
Някой от ПП-ДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета.
Не знам. Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука.
Слави Трифонов: Ще обърна внимание отново на фактите и на истината
