Слави Трифонов: Старо мое интервю се излъчва от фалшив профил. Обявява се парична - това е измама!
Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Това съобщава в своя Фейсбук профил Слави Трифонов.
По думите му става ясно, че се говори и за парична награда.
"Обявява се парична награда - това също е измама! За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки.
Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни!", призовава той и допълва:
Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!
