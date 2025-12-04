Слави Трифонов във Facebook във връзка с предложението на ПГ на "Възраждане" да се внесе за гласуване предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута "евро“ през 2026 г.?
Трифонов заяви, че ИТН е гласувал "за".
Ето какво гласи целия пост:
Тъй като голяма част от медиите вероятно удобно за тях премълчават един факт, аз ще му обърна внимание. Вчера в Парламента парламентарната група на "Възраждане“ внесе за гласуване предложението на Президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута "евро“ през 2026 г.?“. И на въпросното гласуване, забележете, парламентарната група на "Има такъв народ“ гласува "за“ това да има такъв референдум. Тоест, въпреки че аз твърдо вярвам, че европейската валута трябва да бъде въведена в България, убедено смятам, че българите трябва да бъдат питани за всичко. Българският народ е мъдър и сам може да определя съдбата си. Такива са правилата на пряката демокрация.
