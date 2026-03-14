Всички социолози си пишат каквито си искат цифри или по-точно, понеже са слуги, каквито цифри искат техните господари, така че желая ви весела и щастлива социология.

Това каза лидерът на ИТН Слави Трифонов във видео обръщение публикувано във Tik-Tok профила му.

"Гледах филм за изборите в Унгария и в него стана ясно, че социологията там е абсолютно същата, като тази в България. На едната партия и дават 5% предимство преди изборите, а другата и дават 20% предимство преди изборите - нещо като в България", обяснява той във видеото. 

ФОКУС припомня, че само преди няколко дни социологическа агенция "Галъп" остави "под чертата" ИТН с 2,8% заедно с БСП, "Величие" и АПС.