Слави Трифонов в разговор с представители на партията, част от предаване, излъчвано по личната му телевизия.
"Защо политизирате тази тема?", обърна се той към депутата от ИТН Тошко Йорданов.
"Има секта, оформена като НПО, с политическото покровителство на ПП-ДБ, в нашия кабинет, докато ние бяхме с тях. Има покривани сигнали от политици и това са факти", коментира Йорданов.
Според Трифонов няма значение, че опозицията не им харесва мнението на ИТН, защото най-важното е да излезе истината.
Представителите на партията продължително коментираха финансирането на неправителствената организация, седяща в основата на ужаса в "Петрохан". "Следим пътя на парите на политиците. 56 милиона са дадени на активисти на Зелените и техни НПО-та. ПП са финансирали и защитават подобни организации и секти", заяви Станислав Балабанов.
В разговора между лидера и депутатите от ИТН беше намесен и столичния кмет Васил Терзиев. "Ако е дал тези пари за това скандално НПО, тогава той трябва да си подаде оставката", заяви той.
Балабанов припомни, че НПО-то на Калушев е получило дарения в размер на около 80 000 евро, които никъде не са декларирани.
Слави Трифонов и депутати от ИТН с коментар за "Петрохан": Терзиев трябва да подаде оставка!
