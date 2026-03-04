Слави Трифонов публикува нова песен със заглавие "Деца, забравени от Бога", научи Plovdiv24.bg. Той не скри възмущението си от това, че дълго време трагедията е била съобщавана "просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот". Ето какво написа Слави Трифонов във Фейсбук:
Един от загиналите в случая “Петрохан" е дете. Момче на 15 години.
Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!
В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин...
За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки.
Слави Трифонов превърна болката от Петрохан в песен
© Фейсбук
Още по темата
/
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
24.02
Още от категорията
/
За пореден път отложиха делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
27.02
Протест и ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен на пешеходна пътека в столицата
27.02
Братът на жената, открита мъртва в куфар: Осем съдии казаха, че има доказателства за доживотна, а сега трима решават друго
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
23:12 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:52 / 04.03.2026
Икономически анализатор: Конфликтът в Близкия изток може да довед...
20:54 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
20:51 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:12 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:03 / 04.03.2026
Актуални теми
Х-Бозон
преди 23 мин.
Да си я слушат с тошко.
Alexandrina
преди 27 мин.
Популист. Да не мислите, че му пука!
Сергей Пройчев
на 04.03.2026 г.
Слави не става за политик но за песен няма равен.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.