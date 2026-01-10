Слави Трифонов описа нагласите на лидерите на отделните политически партии за предстоящите предсрочни избори.
"Гледах "По света и у нас" по БНТ. Първо дадоха съпредседателя на "Да, България“ Ивайло Мирчев, който заяви, че ПП-ДБ на следващите избори ще имат 121 депутата, тоест ще са първа политическа сила. След това дадоха Костадин Костадинов, лидера на "Възраждане“, от Плевен, който заяви, че на следващите избори "Възраждане“ ще бъде първа политическа сила. След това дадоха Бойко Борисов от Монтана, който заяви, че ГЕРБ на изборите ще бъде първа политическа сила", написа той в социалните мрежи.
Слави Трифонов с критика към политиците: Много вожд, малко индианец
© Булфото
Още по темата
/
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени?
10.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Още от категорията
/
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
10.01
Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
10.01
Тече вътрешна проверка на летище "Варна" след сигнал на пътник, че от багажа му са изчезнали някои неща
10.01
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бойко Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите ...
21:48 / 10.01.2026
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещан...
21:49 / 10.01.2026
Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свъ...
17:30 / 10.01.2026
Д-р Гергана Николова: Антибиотикът не лекува вирусни инфекции!
16:23 / 10.01.2026
БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща сто...
16:23 / 10.01.2026
БСП взе решение: Ще проведе Конгрес в началото на февруари
16:23 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.