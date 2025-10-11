Слави Трифонов.
Малко преди това самият Сиромахов съобщи чрез публикация, че вече не е водещ в телевизията на Трифонов.
"Колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", се казва още в публикацията на Слави Трифонов.
"Фокус" напомня, че вреча Иво Сиромахов се обърна към Тошко Йорданов отново чрез Фейсбук публикция, изразяваща позицията на Сиромахов относно предлагания от ИТН закон за личната информация.
"Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал", пише Сиромахов в позицията си адресирана до Тошко Йорданов и ИТН.
