Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов атакува остро доскорошния депутат от ПП-ДБ.

Причината за това е случаят от вчера, за който Burgas24.bg вече съобщи, а именно за това, че бившият народен представител не се е подчинил на полицейско разпореждане в Горна Оряховица.

Публикуваме целия пост на Слави Трифонов, без редакторска намеса:

Има едно същество, което първо искаше да е част от моя политически проект, после беше част от БСП, после беше част от ППДБ и сега вече няма да е част от нищо. Извинете - ще е част от арестантите в Горна Оряховица. Въпросното същество е Явор Божанков. Той раздава морал, често прилича на пастор от някаква секта, обяснявайки кое е добро и кое е лошо като последна инстанция, обича да издава присъди и въобще е доста неприятен субект. Не бих казал и една дума за него, ако не беше двойният стандарт в публичното пространство, който ужасно ме дразни и винаги ме е дразнил.

Явор Божанков бяга от полицията в родния си град Горна Оряховица, въпреки че полицейската кола го преследва със светлинни и звукови сигнали. Беглецът успява да се измъкне - това, разбира се, не е добра атестация за горнооряховските полицаи - но на другия ден въпросното същество отива в полицията, прави се вече на примерен гражданин и обяснява, че не бил видял полицейския автомобил и в тъмното помислил, че го преследват нападатели. Това е толкова тъпо, жалко и детинско обяснение, че единственото, което може да си помисли един нормален човек е, че това обяснение го дава примат, който още не се е отървал от алкохолните пари.

Разбира се, защо ще ходи чак на следващия ден в полицията? Защо не е спрял възпитано като всеки български гражданин, на когото е подаден сигнал от полицейска кола? Всички спират, но Божанков бяга. Е, разбира се, за да няма алкохол в кръвта. Нападнала го полицейска кола в тъмното в Горна Оряховица, той се уплашил и избягал. Да се беше обадил в полицията, че го преследва полицейска кола.

И сега, да си представим, че не ставаше дума за Явор Божанков, а за Станислав Балабанов. Сега медиите нямаше някак си скромно и помежду другото да съобщават за въпросния инцидент, а щяха да гърмят с огромни репортажи. Така е - в такава среда живеем. Поне сега на всички ни стана ясно, че ако тръгне да ни спира полицейска кола, трябва да бягаме, защото ще ни преследва. Такъв пример дава българският депутат и народен избраник Явор Божанков!

P.S.

Колко далновидно постъпих, като не го взех при мен, а го оставих да развива самостоятелно политическата си кариера.