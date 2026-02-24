Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
Това написа във Facebook профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Ето какво ще пише той:
Министър-председателят Андрей Гюров смени всички областни управители и сложи хора на коя партия? Е, как коя - ППДБ. Ето ви доказателство:
Списък на "новите“ областни управители:
Благоевград - Николай Куколев - ПП
Бургас - Добромир Гюлев – ДБ
Варна - Атанас Михов - ПП
Велико Търново - Валентин Михайлов - ПП
Видин - Иван Иванов – ДСБ
Враца - Стефан Стефанов - ПП Габрово - Асен Даскалов - ДСБ
Добрич - Асен Атанасов - ПП
Кърджали - Здравко Тодоров - ДСБ
Кюстендил - Кристиан Иванчов – ПП
Ловеч - Поля Върбанова – ДСБ
Монтана - Михаил Иванов - ДСБ
Пазарджик - Любомир Гечев - ПП
Перник - Георги Недев - ДСБ
Плевен - Александър Йотков – ДБ
Пловдив - Владислав Попов – ПП
Русе - Орлин Пенков - ПП
Разград - Огнян Обрешков – ДБ
Силистра - Димитър Караджов - Радев/БСП
Сливен - Маринчо Христов - ПП
Смолян - Зарко Маринов - ДБ
София - Вяра Тодева - ПП
Софийска област - Иван Димитров - ДСБ
Стара Загора - Ива Радева - ДСБ
Търговище - Радослав Бойчев – ПП
Хасково - Гинка Райчева – ПП
Шумен - Марин Маринов - ПП
Ямбол - Биляна Кавалджиева-Димитрова - ПП
Е, има един на бившия президент Радев - областният управител на Силистра, но той вероятно е за ордьовър. Ордьовър към основното ястие, според тях, коалиция между ПП-ДБ и бъдещата партия на Радев.
Вижте сега, никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план. Всички други политици са имали екзистенц-минимум, който да не им позволява да бъдат толкова еднопартийно нагли. Не знам - заради срам или заради правилата на старата и логична Конституция, кой знае… Но не са правили така. Но ПП-ДБ - те са "солта на земята“. На тях всичко им е позволено - да нарушават правилата, законите, да се събират с Пеевски и ГЕРБ, за да променят Конституцията, или пък да си сложат служебно правителство, защото са променили Конституцията заедно с Пеевски и ГЕРБ, и след това от 28 областни управители да си сложат 27 на ПП-ДБ.
Като приказка, в която Пепеляшка е Асен Василев, който се превръща в принцеса, а тиквата е правителството на Гюров, което се превръща в каляската на ПП-ДБ. Не знам дали ми е хубава метафората, ама е вярна.
И всичко това беше ясно предварително - само Йотова не го разбра!
ФОКУС припомня, че вчера с решение на Министерски съвет бе разпоредено да бъдат сменини 28 от 28 областни управители.
Актуални теми
Незнам
преди 1 ч. и 41 мин.
Йотката загуби изборите с тези куци коне...Дори и да са имали планове тя да е новия преЦедент, вече е свършила. Ама то и къв кабинет само направиха Пепейци, тамън да да отидат на 5-то място другия парламент! Не само шиши ще ги мине с 200, ами и възграждане!
