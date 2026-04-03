Бойко Борисов вчера, на партийно събрание в Сливен, в залата, в която бях с президента миналата седмица, споменал водача на "Прогресивна България“ в Силистра - моя милост - като пример за "олигархия“, близка до Румен Радев. Водачът в Силистра явно прави впечатление, което е напълно обяснимо, защото в Силистра ГЕРБ са на кантар дали ще вземат и един мандат, а Радев ще вземе два. Това написа в социалните мрежи кандидат - депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев, който е водач на листата на коалицията в Силистра.

Кандидат - депутатът написа, още, че "кампанията на този водач върви така, че местният им дерибей се налага да плаща поръчкови статии, за да обяснява тоталната липса на кампания в областта от страна на ГЕРБ и ДПС".

"Докато ние пълним площада така, както никой не го е правил от 1990 г. насам. По конкретиката, която Борисов изложи - казал, че сме приватизирали завода "Мраз", нарязали сме го на скрап и сме станали богати хора. И ние сме олигархията, близка до Радев. В държавата на мутрите, г-н Борисов, голям бизнес, който не плаща рекет на мутрите под една или друга форма, не може да съществува. И като откажеш да плащаш рекет, следва това, което ще опиша", написа Василев и представи факти относно завода ''Мраз":

Началото на раздържавяването на "МРАЗ“ ЕАД е поставено с Решение № 97 от 15 август 1994 г., а с Решение № 164-П от 13 септември 1995 г. на Агенцията за приватизация, ръководена от Веселин Благоев, се предвижда продажба на до 80% от капитала чрез преговори.

На 20 декември 1996 г. е подписан договор за продажба на 67% от акциите между Агенцията за приватизация и "Братя Василеви“ ООД и "Vassilev International“, представлявани от Васил Панайотов Василев. Сделката е за 1 млн. долара и поемане на дългове от 2 млн. долара, като с всички ангажименти общата стойност достига 13 903 137 долара. Към 2020 г. тази сума, преизчислена по покупателна способност, възлиза на 103 571 614 долара. Подчертава се, че покупката е извършена с валута, а не чрез РМД.

Въпреки трудностите, "МРАЗ“ запазва производството и работните места до края на 2006 г. – значително по-дълго от договореното, като изнася хладилна техника за Тайланд, Индонезия и Иран след разпада на пазарите от СИВ.

Спадът започва след серия действия на държавни институции, включително Агенцията за следприватизационен контрол. Ключов момент е провалът през 2005 г. на споразумението от 2000 г. с китайската компания Haier за съвместно производство, заради реституционен спор, свързан с имот от 4000 кв.м. Вижте целия текст тук:

Въпреки спечелени дела на по-ниски инстанции, ВКС отменя решения и връща делото за ново разглеждане, като в крайна сметка се уважава реституцията. Така предприятието губи имота с три свои сгради, които впоследствие са разрушени. След това Haier се оттегля от проекта, а през 2006 г. пропада и друго партньорство – с американската компания Thetford, което окончателно подкопава производствения капацитет на "Мраз“.

"Всичко това проваля "Мраз“, г-н Борисов. Но в държавата на мутрите всичко е позволено, защото беззаконието е норма! Това е истината за "Мраз“, който Борисов твърди, че сме нарязали на скрап. И затова, Бойко, съм водач в "Прогресивна България“ - защото познавам мутренския подход. Аз, баща ми и брат ми сме Ви сърбали попарата и ще направим всичко възможно, за да Ви няма", написа още Василев.