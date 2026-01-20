Румен Радев подава оставка и обявява намерението си да влезе директно в активната политика – ход без прецедент в най-новата българска история. Темата предизвика остър дебат между политолога Цветанка Андреева и политическият анализатор Слави Василев. Двамата очертаха коренно различни прочити на случващото се.
Слави Василев потвърди публично, че ще участва в бъдещия проект на Радев, макар и "като редови член“. По думите му създаването на партията е въпрос на време и "всичко е подготвено“, въпреки че формално формацията все още не е обявена. Василев подчерта, че решението на Радев да прекрати предсрочно мандата си е "смел и рисков акт“, но според него – необходим и закъснял не е. Той го определи като "нов курс“, продиктуван от обществените нагласи и дългогодишния апел президентът да материализира политическото си влияние в партиен проект.
Василев изключи личното си участие в кандидатдепутатски листи и заяви, че кадровите решения ще бъдат взети от бъдещото партийно ръководство. Според него Радев умишлено е направил рязък разрез между президентската институция и партийната политика, за да избегне смесване на властови роли – за разлика от предишни примери в българската история.
На противоположната позиция застана Цветанка Андреева. Пред bTV тя заяви, че Радев "отдавна действа като политик“, като по думите ѝ е използвал президентската институция за изграждане на собствен проект. Според Андреева той вече е упражнявал реална изпълнителна власт чрез служебните кабинети и именно тогава е тествал възможностите си за еднолично управление.
Политологът отправи остри критики към геополитическата ориентация на Радев, определяйки го като "отявлен евроскептик“ и "представител на проруско влияние“. Според нея влизането му в парламентарните избори означава директна заявка за оперативната изпълнителна власт, каквато не е била наблюдавана от времето, когато БСП се бореше за първото място на национални избори.
Общото между двете позиции е признанието, че оставката на Румен Радев бележи нов етап в българския политически живот. Дали новият му проект ще се превърне в доминиращ фактор или ще задълбочи политическата поляризация – предстои да стане ясно с официалното му представяне и участието в предстоящите избори.
Слави Василев: Всичко е подготевно за партията на Радев
© bTV
Още по темата
/
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
07.01
Още от категорията
/
НСО търси служители
11:22
Мика Зайкова: Новите пенсионни мултифондове не бива да се приемат от парламент, който е в края на пътя си
19.01
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
19.01
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
19.01
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5", два месеца преди избори, е несериозен
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.