Ñëàâè óâîëíè îò ïàðòèÿòà ñè Ðîñèöà Êèðîâà, çàñíåòà â äæèï ñ Áîéêî Áîðèñîâ

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Òîâà ïèøå Ñëàâè Òðèôîíîâ â ñâîÿòà ôåéñáóê ñòðàíèöà. Ïîâîäúò - Êèðîâà áå çàñíåòà â äæèïà íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ ïî âðåìå íà èíñïåêöèÿòà ìó â êðàéäóíàâñêèÿ ãðàä.
"È äîêîëêîòî ïîçíàâàì ïðàâèëàòà, òîâà ùå ïîñëåäâà çà âñåêè, êîéòî íàðóøàâà ìîðàëà è óñòàâà", êîìåíòèðà îùå Ñëàâè Òðèôîíîâ.
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13:59 / 01.09.2020
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11:56 / 30.08.2020
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